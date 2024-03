Advanced Micro Devices ist zurück!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Advanced Micro Devices wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass die Aktivität im Netz eher schwach ausfiel, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen wies eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Einstufung führte. Insgesamt ergibt sich daher für Advanced Micro Devices in diesem Punkt die Einstufung als "Gut".

In der technischen Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen, der momentan als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 127,04 USD, während der Kurs der Aktie bei 211,38 USD liegt, was einer Abweichung von +66,39 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt mit 168,82 USD um +25,21 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für Advanced Micro Devices in diesem Bereich.

Bei den Analysteneinschätzungen wurde in den letzten zwölf Monaten ein durchweg positives Bild gezeichnet, mit 10 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keiner als "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 141,3 USD, was einem Abwärtspotential von -33,15 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Advanced Micro Devices somit ein "Neutral"-Rating in diesem Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Dennoch wurden auch gut signifikante Signale gefunden, was zu einer "Gut"-Empfehlung in diesem Bereich führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

