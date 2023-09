Advanced Micro Devices: Spannung vor Quartalszahlen - Erwarteter Umsatz und Gewinnanalyse

Artikel:

Die Advanced Micro Devices Aktie sorgt für Spannung bei Aktionären und Analysten. In nur 41 Tagen wird das Unternehmen mit Sitz in Santa Clara, Vereinigte Staaten seine Quartalszahlen für das 3. Quartal vorlegen. Was können wir erwarten?

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 152,89 Mrd. EUR steht die Advanced Micro Devices Aktie im Fokus der Anleger. Die Analysten rechnen mit einem leichten Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im 3. Quartal des letzten Jahres erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 5,19 Mrd. EUR und nun wird ein Anstieg um +1,30 Prozent auf 5,31 Mrd. EUR erwartet.

Beim Gewinn sieht es etwas anders aus. Hier wird ein Rückgang um -6,00% auf etwa 57,85 Mio. EUR prognostiziert.

Auf Jahressicht sind die Aussichten ebenfalls nicht allzu positiv: Ein Umsatzrückgang von -3,30 Prozent und ein...