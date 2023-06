Advanced Micro Devices: Potenzial nach oben - Kursziel bei 96,33 EUR

Die Aktie von Advanced Micro Devices hat in den vergangenen Handelstagen an Wert gewonnen. Gestern legte sie weitere +2,73% zu und damit insgesamt +2,71% innerhalb einer Woche. Die Stimmung am Markt ist derzeit optimistisch.

Ein Blick auf die Meinungen der Bankanalysten zeigt allerdings das wahre Potenzial der Aktie. Im Durchschnitt liegt das mittelfristige Kursziel bei 96,33 EUR und somit um -14,20% höher als der aktuelle Kurs.

21 Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf und 6 weitere bewerten sie immerhin noch positiv. Lediglich 15 Experten halten sich zurück mit einer neutralen Bewertung.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem starken Wert von 4,14.

Fazit: Trotz des jüngsten Anstiegs gibt es für Advanced Micro Devices noch Luft nach oben bis zum errechneten Kursziel von 96,33 EUR – ein potentieller Gewinn für...