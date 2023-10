Advanced Micro Devices: Potenzial für Investoren?

Die Aktie von Advanced Micro Devices hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +7,62% erreicht und bleibt damit auf einem positiven Trend. Die Analysten sehen aktuell ein Kursziel bei 123,04 EUR – was einem möglichen Kurspotenzial von +25,92% entspricht.

• Am 02.10.2023 stieg der Aktienkurs um +0,44%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Bankanalysten 123,04 EUR

• Der Anteil der optimistischen Analysten liegt bei +69,57%

Allerdings sind nicht alle Experten gleichermaßen überzeugt: Während sich 25 Analysten klar zum Kauf aussprechen und sieben weitere das Rating “Kauf” vergeben, zeigen sich 14 Experten neutral und empfehlen die Aktie zu halten.

Fazit: Obwohl Advanced Micro Devices aktuell positiv performt und das Potential für Investoren vorhanden ist, sollten Anleger weiterhin genau hinschauen – gerade vor dem...