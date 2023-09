Advanced Micro Devices: Potenzial für +30,72% - Kursziel bei 128,36 EUR

Die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) konnte gestern nicht überzeugen und verzeichnete eine negative Kursentwicklung von -0,73%. In den letzten fünf Handelstagen fiel der Wert um insgesamt -4,93%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Dennoch sehen Bankanalysten ein großes Potenzial in AMD. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 128,36 EUR und würde aktuell Investoren ein Potenzial von +30,72% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der letzten Zeit.

24 Analysten sind der Meinung, dass die AMD-Aktie ein starker Kauf ist. Sieben Experten setzen das Rating “Kauf” und weitere 15 bewerten sie mit “halten”. Die optimistischen Analysten machen somit einen Anteil von +67,39% aus.

Zusätzlich spricht das Guru-Rating für AMD: Der bewährte Trend-Indikator bleibt...