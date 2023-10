Advanced Micro Devices: Potenzial eines starken Kaufs – Kursziel 123,34 EUR

Die Aktie von Advanced Micro Devices verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -1,11%. In den letzten fünf Handelstagen blieb der Trend mit einem Plus von +0,09% jedoch relativ neutral. Analysten sind optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 123,34 EUR, was ein Potenzial von +26,36% für Investoren bedeutet.

Insgesamt haben sich 25 Bankanalysten positiv geäußert und die Aktie als “starker Kauf” bewertet. Sieben weitere Experten setzen auf einen Kauf. Neutral ausgerichtet sind 14 Analysten mit einer Bewertung als “halten”. Das Guru-Rating bleibt gleich bei 4,24.

Das aktuelle Marktgeschehen hat möglicherweise nicht alle Erwartungen erfüllt, aber das positive Potenzial bleibt bestehen.