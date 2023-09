Advanced Micro Devices: Kursziel von 129,30 EUR

Die Aktie des Halbleiterherstellers Advanced Micro Devices befindet sich derzeit in einer schwächeren Phase und verzeichnete gestern eine Abwärtsbewegung von -1,46%. In den vergangenen fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse um insgesamt -4,37%, was auf eine pessimistische Marktstimmung hinweist.

Nichtsdestotrotz sehen Bankanalysten ein erhebliches Potenzial bei der Aktie und setzen das mittelfristige Kursziel bei 129,30 EUR an. Sollten sie Recht behalten, ergibt sich für Investoren ein Potenzial von +43,47%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten schwachen Trend.

Aktuell empfehlen 24 Analysten einen Kauf der Aktie von Advanced Micro Devices und weitere sieben Experten bewerten sie als “Kauf”. Die Bewertung “halten” wurde von 15 Experten vergeben. Das Guru-Rating bleibt unverändert hoch...