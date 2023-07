Advanced Micro Devices: Kursziel von 119,60 EUR laut Analysten nicht angemessen

Die Aktie des Halbleiterherstellers Advanced Micro Devices konnte am gestrigen Handelstag +1,40% an Wert gewinnen und hat somit in den letzten fünf Tagen insgesamt um +4,63% zugelegt. Der Markt scheint aktuell relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel von Advanced Micro Devices liegt bei 119,60 EUR. Das entspricht einem potenziellen Kursanstieg von +12,90%. Die Einschätzung der Bankanalysten ist jedoch geteilt: Während 23 Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere fünf ein “Kauf”-Rating vergeben haben, positionieren sich 15 Analysten neutral mit einer “halten”-Bewertung.

Insgesamt sind also rund zwei Drittel (+65,12%) der befragten Experten optimistisch bezüglich der weiteren Entwicklung von Advanced Micro Devices.

Zusätzlich spricht auch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” für eine...