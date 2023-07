Advanced Micro Devices: Kursziel von 119,60 EUR laut Analysten

Die Aktie von Advanced Micro Devices hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und konnte gestern einen Anstieg um +1,68% verzeichnen. Insgesamt ergibt sich somit ein Plus von +4,92%. Die Bankanalysten sehen derzeit ein mittelfristiges Kurspotenzial bei einem Kursziel von 119,60 EUR. Das bedeutet ein möglicher Gewinn für Investoren in Höhe von +12,59%.

23 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere fünf Experten bewerten sie mit “Kauf”. Eine neutrale Bewertung vergeben jedoch 15 Analysten. Der Anteil der optimistischen Stimmen beträgt insgesamt +65,12%. Auch das Guru-Rating bleibt mit 4,19 unverändert positiv.

Es bleibt abzuwarten ob die Aktie ihr Potenzial ausschöpfen kann und sich weiterhin positiv entwickelt.