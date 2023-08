Advanced Micro Devices: Kursziel von 119,24 EUR wird angestrebt

Die Aktien von Advanced Micro Devices werden laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beläuft sich auf 119,24 EUR und bietet ein Potenzial von +21,22% für Investoren.

• Am 11.08.2023 sank die Kursentwicklung um -2,41%

• Der Guru-Rating-Wert beträgt nun 4,19 nach zuvor ebenfalls 4,19

Advanced Micro Devices verlor gestern am Finanzmarkt an Wert (-2,41%) und zeigt eine negative Entwicklung in den vergangenen fünf Handelstagen mit einem Verlust von -7,91%. Dies lässt pessimistische Tendenzen erkennen.

Von aktuell insgesamt 43 Bankanalysten empfehlen immerhin noch über zwei Drittel (65,12%) den Kauf der Aktie. So sprechen sich beispielsweise bereits jetzt schon 23 Experten sogar deutlich dafür aus. Fünf weitere Analysten sind optimistisch gestimmt und empfehlen zumindest einen Kauf.

Doch trotzdem gibt es...