Advanced Micro Devices: Kursziel von 118,36 EUR - Potenzial für Anleger

Nach Ansicht von Analysten ist derzeit die Aktie von Advanced Micro Devices unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 118,36 EUR und bietet somit ein Potenzial von +12,49% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

• Am 13.07.2023 legte die Aktie um +1,17% zu

• In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich ein Plus von +2,43%

• Guru-Rating bleibt mit aktuell 4,19 unverändert

Gestern verzeichnete Advanced Micro Devices eine positive Entwicklung am Finanzmarkt (+1,17%). Insgesamt betrachtet zeichnet sich der Markt momentan durch eine relative Optimismus aus.

Obwohl nicht alle Analysten mit dieser Entwicklung gerechnet haben dürften, deutet das mittelfristige Kursziel auf großes Potenzial hin. Im Durchschnitt sehen Bankanalysten einen Wertzuwachs bis auf 118,36 EUR voraus.

Aktuell empfehlen 23 Analysten den Kauf der Aktie und...