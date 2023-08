Advanced Micro Devices: Kursziel von 118,32 EUR wird angestrebt

Wie Analysten betonen, ist die Aktie von Advanced Micro Devices derzeit unterbewertet. So liegt das mittelfristige Kursziel bei 118,32 EUR und könnte damit eine Rendite von +12,59% erzielen.

• Advanced Micro Devices: Steigerung um +2,36% am 04.08.2023

• Mittelfristiges Kursziel beträgt 118,32 EUR

• Guru-Rating steigt auf den Wert von 4,19

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie ein Plus von +2,36% verzeichnen. Infolgedessen hat sich innerhalb einer Woche eine positive Tendenz mit einem Anstieg von insgesamt +1,24% entwickelt – was für Optimismus im Markt sorgt.

Aktuell beurteilen etwa zwei Drittel aller Bankanalysten den Titel als Kaufempfehlung oder zumindest positiv gesehen werden kann; konkret sind es momentan 23 Analysten (Kauf), fünf Experten sehen ihn als attraktiv an (Kauf) und weitere 15 bewerten ihn neutral...