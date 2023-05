Advanced Micro Devices: Kursziel bei 90,84€ - Potenzial von +22,62%

Die Aktie des Chip-Herstellers Advanced Micro Devices hat in der vergangenen Handelswoche an Wert verloren und steht aktuell bei einem Kurs von 74,21 € (-9,27% am 03.05.2023). Die Analysten sind jedoch optimistisch gestimmt und sehen ein mittelfristiges Kursziel von 90,84 € (+22,62%). Das Guru-Rating bleibt mit 4,17 unverändert.

• Advanced Micro Devices: Am 03.05.2023 mit -9,27%

• Das Kursziel von Advanced Micro Devices liegt bei 90,84 €

• Guru-Rating von Advanced Micro Devices bleibt das selbe mit 4,17

Trotz der jüngsten negativen Entwicklung halten die meisten Analysten die Aktie für einen starken Kauf (66%).

Allerdings gibt es auch Experten mit neutraler Einschätzung (14%) sowie keine Verkaufsempfehlungen bisher.

Es scheint also noch Potential für ein weiteres Wachstum zu geben – eine positive Prognose für Investoren.