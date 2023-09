Advanced Micro Devices: Kursziel bei 129,30 EUR - Aktie nicht richtig bewertet

Die Aktie von Advanced Micro Devices hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung von -4,16% verzeichnet. Am gestrigen Tag konnte die Aktie jedoch ein Plus von +1,23% verbuchen. Die Experten sind sich einig: Der Markt scheint derzeit pessimistisch zu sein.

Trotzdem sehen die Bankanalysten das wahre Potenzial der Aktie und schätzen das mittelfristige Kursziel auf 129,30 EUR. Das bedeutet für Investoren ein Potential von +41,37%. Von insgesamt 46 Analysten empfehlen 31 die Aktie zum Kauf oder starken Kauf (Anteil: +67,39%). Das Guru-Rating bleibt konstant bei 4,20.

Fazit: Die Expertise ist sich sicher – Advanced Micro Devices wird unterschätzt und bietet Investoren eine vielversprechende Chance.