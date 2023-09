Advanced Micro Devices: Kurspotenzial von +40,38%

Die Aktie von Advanced Micro Devices hat am gestrigen Tag ein Plus von +2,20% verzeichnet. Die zurückliegenden fünf Handelstage zeigen eine positive Entwicklung von +2,04%. Analysten sind der Meinung, dass derzeit das wahre Kursziel bei 130,32 EUR liegt und somit ein mittelfristiges Potenzial für Investoren in Höhe von +40,38% vorhanden ist. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung.

• Am 27.09.2023 legte die Aktie um +2,20% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 130,32 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,20

Der Guru-Rating-Indikator steht unverändert auf dem Wert 4,20 und zeigt damit eine positive Stimmung an den Finanzmärkten für Advanced Micro Devices an.

24 Bankanalysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere sieben bewerten sie optimistisch mit “Kauf”. Ein Großteil...