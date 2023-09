Advanced Micro Devices: Kurspotenzial von +30,72% - Experten sind optimistisch

Die Aktie von Advanced Micro Devices konnte gestern am Finanzmarkt nicht punkten und verlor 0,73%. In der vergangenen Woche betrug das Minus sogar 4,93%, was auf eine pessimistische Stimmung des Marktes hindeutet. Doch Bankanalysten sehen das Potenzial der Aktie anders.

Das mittelfristige Kursziel für die AMD-Aktie liegt bei beachtlichen 128,36 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, hätte dies ein Kurspotenzial von +30,72% zur Folge. Von insgesamt 46 Analysten empfehlen aktuell 31 den Kauf der Aktie oder setzen zumindest auf eine positive Entwicklung in Zukunft. Lediglich sieben Experten bewerten die Aktie als “Kauf”, während die restlichen 15 zu “halten” raten.

Auch der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt mit einem Wert von 4,20 positiv. Kurz gesagt: Die Mehrheit der Analysten schätzt die Aussichten für Advanced...