Advanced Micro Devices: Kurspotenzial von +26,55% eröffnet - Kursziel bei 122,91 EUR

Die Aktie von Advanced Micro Devices zeigt eine positive Kursentwicklung mit einem Zuwachs von +4,78% am gestrigen Tag und einer Woche-Performance in Höhe von +6,82%. Die Analysten sehen ein mittelfristiges Kurspotential in der Aktie und das aktuelle Kursziel liegt bei 122,91 EUR.

• Advanced Micro Devices: Performance am 28.09.2023 beträgt +4,78%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 122,91 EUR

• Starker Kauf-Rating durch 25 Analysten vorhanden

Nach Meinung der Bankanalysten hat die Aktie noch Potenzial und könnte Investoren einen Gewinn in Höhe von +26,55% bringen. Einige Experten teilen diese Sichtweise jedoch nicht nach dem positiven Trend der letzten Tage. Von insgesamt 46 bewertenden Experten empfehlen immerhin 32 den Kauf oder halten ihre Position weiterhin (7x “Kauf”, 25x “starker Kauf” und 14x “halten”). Somit...