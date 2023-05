Advanced Micro Devices: Kurspotenzial bei 93,26 EUR

Nach Ansicht von Analysten wird die Aktie von Advanced Micro Devices derzeit unterbewertet.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 93,26 EUR, was einem Potenzial von +4,89% entspricht.

• Am 11.05.2023 stieg die Aktie um +0,53%

• Das aktuelle Kursziel beträgt 93,26 EUR

• Das Guru-Rating bleibt konstant bei 4,17

Gestern verzeichnete das Papier einen Anstieg um +0,53% und erreichte damit in einer vollständigen Handelswoche ein Plus von insgesamt +9,06%. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Der Durchschnitt der Bankanalysten sieht eine mittelfristige Bewertung für Advanced Micro Devices bei 93,26 EUR. Sollten sie Recht behalten und das Unternehmen dieses Ziel erreichen können,

würde sich für Investoren ein Potential ergeben. Derzeit teilen jedoch nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des positiven...