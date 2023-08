Advanced Micro Devices: Experten erwarten Kurspotenzial

Die Aktie von Advanced Micro Devices hat gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung hingelegt und verzeichnete ein Plus von +4,10%. In den letzten fünf Handelstagen war jedoch ein insgesamt schwacher Trend zu erkennen. Trotzdem sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist.

Das mittelfristige Kursziel für Advanced Micro Devices liegt bei 119,24 EUR. Wenn die Analysten Recht behalten, eröffnet dies Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +16,45%. Derzeit empfehlen 23 der befragten Experten einen Kauf der Aktie und weitere fünf sehen sie als optimistisch an. Weitere 15 analysierten das Papier neutral.

Aktuell beträgt das Guru-Rating für die Aktie nunmehr 4,19 nach zuvor ebenfalls 4,19 Punkten. Insbesondere aufgrund dieser positiven Einschätzung des Marktumfeldes bietet sich Anlegern aus Sicht...