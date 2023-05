Advanced Micro Devices: Bankanalysten sehen Kursziel von 94,45 EUR

Die Aktie von Advanced Micro Devices hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag einen Anstieg von +11,16% verzeichnet. Die Stimmung am Markt ist derzeit optimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel bei 94,45 EUR – ein Potenzial für Investoren in Höhe von -15,46%. Allerdings gibt es unter den Analysten unterschiedliche Einschätzungen bezüglich des aktuellen Trends der Aktie.

22 Experten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere sieben setzen auf “Kauf”. Eine neutrale Bewertung (“halten”) wurde von insgesamt 13 Analysensprecherinnen und -sprechern abgegeben. Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,21 unverändert.

