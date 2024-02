Advanced Micro Devices-Anleger wird’s freuen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Advanced Micro Devices beträgt das aktuelle KGV 273. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" haben im Durchschnitt ein KGV von 74. Somit ist Advanced Micro Devices aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, wird die Advanced Micro Devices-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 11 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Für die Bewertung der Aktie ist auch das Kursziel der Analysten interessant, welches bei 137,55 USD liegt. Dies würde eine zukünftige Performance von -22,08 Prozent bedeuten, da die aktuelle Aktie 176,52 USD kostet. Die gesamte Analysteneinschätzung wird daher als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Advanced Micro Devices ist insgesamt besonders negativ, wie aus Diskussionsforen und Meinungspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen beiden Wochen dominierten vor allem negative Themen in den Diskussionen, was zu der Einschätzung "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Advanced Micro Devices sowohl basierend auf dem längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch dem kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung erhält. Der längerfristige Durchschnitt beträgt 122,75 USD, während der letzte Schlusskurs bei 176,52 USD liegt. Der kurzfristige Durchschnitt liegt bei 158,59 USD, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt. Damit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

