Die Advanced Micro Devices-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die Aktie von Advanced Micro Devices befindet sich trotz eines starken letzten Schlusskurses von 170,48 USD aktuell in einer guten technischen Position. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 116,41 USD, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (143,56 USD) liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was ein weiteres "Gut"-Rating für die Aktie ergibt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Advanced Micro Devices jedoch 2,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung und erscheint als unrentables Investment im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung".

Die Relative Strength Index-Analyse zeigt, dass die Aktie aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Erweiterung des Zeitraums auf 25 Tage ergibt ebenfalls ein neutrales Signal für die Aktie.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Advanced Micro Devices mit 618,18 deutlich höher ist als das von vergleichbaren Unternehmen aus der Branche (71,04). Diese Unterbewertung führt zu einer "Schlecht"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Zusammenfassend ergibt sich für die Aktie von Advanced Micro Devices ein gutes Rating aus technischer Sicht, jedoch schlechte Bewertungen in Bezug auf Dividendenrendite und fundamentale Kennzahlen. Die neutrale Einschätzung im Relative Strength Index signalisiert eine gewisse Ausgewogenheit, dennoch sollten Anleger die verschiedenen Aspekte sorgfältig abwägen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.

