Advanced Micro Devices: Analysten sehen Potenzial für Kursanstieg um 12,47%

Die Aktie von Advanced Micro Devices hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +2,08% erzielt und am gestrigen Tag weitere +0,02%. Das Marktumfeld scheint derzeit relativ optimistisch zu sein. Doch wie bewerten die Bankanalysten das Unternehmen?

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 116,11 EUR – eine Einschätzung, die im Durchschnitt aller Analysten herrscht. Damit würde sich ein mögliches Kurspotenzial von +12,47% ergeben. Während einige Experten diese Prognose teilen, gibt es auch kritische Stimmen.

Aktuell empfehlen insgesamt 23 Analysten den Kauf der Aktie und fünf sind zumindest optimistisch gestimmt. Weitere 15 geben eine neutrale Bewertung ab.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,19 unverändert positiv.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Aktie von Advanced Micro Devices wird laut Analyseberichten...