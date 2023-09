Advanced Micro Devices: Analysten sehen Potenzial

Die Aktie von Advanced Micro Devices hat in den vergangenen fünf Handelstagen um +4,59% zugelegt. Am gestrigen Tag allein betrug die Kursentwicklung +1,22%. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 127,63 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +24,27%, wenn die Bankanalysten Recht behalten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Insge-samt empfehlen 24 Analysten einen Kauf der Aktie, während sieben weitere das Rating “Kauf” geben. Zwölf Experten bewerten sie mit “Halten”. Der Anteil der Optimisten liegt damit bei über zwei Drittel (+67,39%).

Das langfristige Guru-Rating bleibt unverändert und beträgt weiterhin 4,20.