Advanced Micro Devices: Analysten sehen Potenzial

Die Aktie von Advanced Micro Devices hat in den letzten fünf Handelstagen deutlich an Wert verloren, was am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von -5,73% zur Folge hatte. Damit zeigt sich der Markt momentan pessimistisch eingestellt gegenüber dem Unternehmen.

Dennoch sind die Bankanalysten im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Potenzial der Aktie bei einem Kursziel von 95,13 EUR liegt. Sollte dieses Ziel erreicht werden, könnte dies Investoren eine Rendite von +7,36% einbringen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Vergangenheit.

Aktuell empfehlen 21 Analysten die Aktie zum Kauf und weitere sechs Experten sehen sie optimistisch als “Kauf” an. Etwa die Hälfte stuft Advanced Micro Devices neutral mit “Halten” ein. Insgesamt überwiegt jedoch mit...