Advanced Micro Devices: Analysten sehen Kursziel bei 94,96 EUR

Die Aktie von Advanced Micro Devices hat in den letzten fünf Handelstagen einen negativen Trend gezeigt und liegt aktuell bei -4,50%. Am gestrigen Tag fiel der Kurs um weitere -0,96%, was die pessimistische Stimmung am Markt unterstreicht.

Analysten sind jedoch optimistischer gestimmt und sehen das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 94,96 EUR. Das entspricht einem Potenzial von +12,67%. Von insgesamt 42 Analysten empfehlen derzeit 27 ein Kauf (64,29%). Weitere sechs bewerten die Aktie als positiv aber nicht euphorisch (“Kauf”), während 15 Experten eine neutrale Haltung (“halten”) einnehmen.

Zusätzlich unterstützt wird diese Einschätzung durch das “Guru-Rating” von Advanced Micro Devices mit einem Wert von 4,14.