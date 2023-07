Advanced Micro Devices: Analysten bestätigen hohes Kurspotenzial - 118,36 EUR erwartet

Die Aktie von Advanced Micro Devices verzeichnete gestern am Finanzmarkt ein Plus von +1,67% und erzielte damit in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +2,12%. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 118,36 EUR aufweist. Wenn sich diese Prognose bewahrheitet, können Investoren mit einem Anstieg um +15.44% rechnen.

• Am 28.07.2023 hat Advanced Micro Devices einen positiven Trend gezeigt

• Das Kurspotenzial beträgt laut Analysen derzeit +15,44%

• Bei dem Guru-Rating handelt es sich um unveränderte Bewertung von 4,19

23 Experten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere fünf Analysten sehen sie optimistisch als Kauf an. Insgesamt positionieren sich 65,12% der Analysten daher positiv zur Performance von Advanced Micro...