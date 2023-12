Advanced Micro Devices Aktie: Der weitere Knall!

Die Analystenbewertung für Advanced Micro Devices sieht insgesamt gut aus, da 14 positive, 4 neutrale und keine negativen Empfehlungen in den letzten 12 Monaten vorliegen. Auch aktuelle Berichte bestätigen diese Einschätzung, was zu einem neutralen Rating führt.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Advanced Micro Devices liegt bei 105,59 USD, was eine prognostizierte Kursentwicklung um -23,27 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Prognose erhält das Wertpapier das Rating "Schlecht".

Die Dividendenrendite für Advanced Micro Devices beträgt derzeit 0 Prozent, was als neutral bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Advanced Micro Devices sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis als überverkauft eingestuft wird, was zu einer positiven Bewertung führt.

Zusätzlich zur Analyse der harten Faktoren wie Bilanzdaten haben unsere Analysten auch die Stimmung in sozialen Medien und Handelssignalen untersucht. Die überwiegend positiven Kommentare und Themen in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen sowie die positiven Handelssignale führen zu einer guten Einschätzung der Stimmung rund um Advanced Micro Devices.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung basierend auf den Analyseergebnissen.

Advanced Micro Devices kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Advanced Micro Devices jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Advanced Micro Devices-Analyse.

Advanced Micro Devices: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...