Advanced Micro Devices Aktie: In selten guter Lage!

Die technische Analyse der Advanced Micro Devices zeigt, dass der aktuelle Kurs von 139,6 USD um +18,54 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was als kurzfristig "Gut" eingestuft wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar +29,06 Prozent, was zu einer insgesamt "Guten" Einschätzung der Aktie führt.

Von insgesamt 18 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Aktie von Advanced Micro Devices sind 14 als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" für das Wertpapier. Auch wenn es in den letzten Monaten keine neuen Analystenupdates gab, ergibt sich aus den Kurszielen ein Durchschnitt von 105,59 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -24,36 Prozent fallen könnte. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Verglichen mit anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Advanced Micro Devices in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 119,61 Prozent erwirtschaftet, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 21,55 Prozent liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat die Aktie mit 98,06 Prozent eine sehr gute Performance gezeigt und wird deshalb in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an vier Tagen positive Themen dominierten und an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger haben sich verstärkt negativ über das Unternehmen Advanced Micro Devices geäußert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, mit 6 "Gut"-Signalen im Vergleich zu einem "Schlecht"-Signal, was zu einer "Guten" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

