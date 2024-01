Advanced Micro Devices Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Für die Advanced Micro Devices (AMD) haben Analysten in den letzten 12 Monaten insgesamt 16 positive, 3 neutrale und keine negativen Empfehlungen ausgesprochen. Auch die jüngste Bewertung der Aktie ergab ein "Gut", mit 3 positiven und keinen neutralen oder negativen Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für AMD liegt bei 119,22 USD, was einem prognostizierten Kursrückgang von 32,74 Prozent entspricht. Dies führte zu dem Rating "Schlecht". Insgesamt ergibt die Analysten-Untersuchung eine neutrale Einstufung für AMD.

Die Stimmung der Anleger gegenüber AMD wurde auf sozialen Plattformen als neutral bewertet. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen überwiegend negative Themen in Bezug auf AMD diskutiert, was zu der neutralen Einschätzung führte. Die Analyse von Handelssignalen ergab 5 positive und 4 negative Signale, was auf Ebene der Handelssignale zu einer positiven Bewertung führte. Somit wurde die Stimmung gegenüber AMD als neutral eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von AMD liegt derzeit bei 618,18, was 771 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Diese Überbewertung führte zu einer schlechten Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf Diskussionsintensität wurde eine starke Aktivität in Bezug auf AMD gemessen, was zu einer positiven Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führte.

