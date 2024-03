Advanced Micro Devices Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Im letzten Jahr haben Analysten 11 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen für Advanced Micro Devices abgegeben, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Es liegen keine aktuellen Updates vor, jedoch beträgt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie laut Analysten 137,55 USD. Dies würde einem potenziellen Rückgang um -28,56 Prozent vom letzten Schlusskurs (192,53 USD) entsprechen, was als "Schlecht"-Empfehlung gilt. Insgesamt erhält die Aktie von Advanced Micro Devices daher eine "Neutral"-Empfehlung.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Diskussionen blieb jedoch unverändert. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Advanced Micro Devices in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 111,68 Prozent erzielt, was mehr als 112 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 7,81 Prozent, wobei Advanced Micro Devices mit 103,88 Prozent auch hier deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser starken Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Dividenden liegt die Rendite bei 0 %, was einen geringeren Ertrag von 2,08 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

