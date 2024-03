Advanced Micro Devices Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Aktienkurs von Advanced Micro Devices hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Bereich "Informationstechnologie" um 137,52 Prozent erhöht, was jedoch immer noch mehr als 354 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 10,71 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Advanced Micro Devices mit 126,81 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 75,88 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie von Advanced Micro Devices überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 41,31, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem abweichenden "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Advanced Micro Devices daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Aktie bei 129,46 USD liegt, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 191,06 USD (+47,58 Prozent Abweichung) liegt. Dies führt zu einer guten Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt ebenfalls über dem letzten Schlusskurs (+9,02 Prozent), was zu einer weiteren guten Bewertung führt. Somit erhält Advanced Micro Devices insgesamt ein "Gut"-Rating basierend auf den trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 1,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Advanced Micro Devices eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Advanced Micro Devices gemischte Bewertungen in verschiedenen Kategorien erhält, was auf eine uneinheitliche Performance hinweist.

