Advanced Micro Devices Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Advanced Micro Devices, ein Unternehmen aus dem Markt "Halbleiter", notiert aktuell (Stand 15:54 Uhr) mit 63.38 USD im Minus (-0.75 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Nach einem bewährten Schema haben wir Advanced Micro Devices auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Advanced Micro Devices als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 20 Buy, 9 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Advanced Micro Devices vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 101,29 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 58,61 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 63,86 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Advanced Micro Devices haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Buy" zu. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Buy".

3. Anleger: Die Diskussionen rund um Advanced Micro Devices auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch sechs Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 1 Buy- und 5 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als "Sell" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Advanced Micro Devices sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

