Advanced Micro Devices Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Sentiment und Buzz rund um Aktien ist ein wichtiger Maßstab für die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Dafür werden die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung analysiert, um ein langfristiges Bild über die Stimmungslage zu erhalten. In Bezug darauf wurde die Aktie von Advanced Micro Devices auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Dabei zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Advanced Micro Devices bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Advanced Micro Devices Aktie mit einem Kurs von 168,18 USD inzwischen +25,01 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +48,63 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Advanced Micro Devices-Aktie beträgt aktuell 22, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und wird mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs damit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Advanced Micro Devices als überbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 618,18 insgesamt 777 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", der 70,47 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

