Advanced Micro Devices: Aktie hat ein Kurspotenzial von +18,30%

Am gestrigen Tag verzeichnete Advanced Micro Devices eine negative Kursentwicklung von -0,22%. Insgesamt liegt der Rückgang in den letzten fünf Handelstagen bei -4,83%, was auf pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Dennoch sind Analysten der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und haben ein mittelfristiges Kursziel von 118,23 EUR festgelegt. Sollte sich dieses Ziel erfüllen, ergibt sich für Investoren ein Potenzial in Höhe von +18,30%.

Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung. Von insgesamt 43 Analysten empfehlen 28 die Aktie zum Kauf oder starken Kauf (65%), während 5 sie als aussichtsreich bewerten und 15 zur Vorsicht raten.

Zusätzlich gibt es positive Indikatoren wie das Guru-Rating mit einem aktuellen Wert von 4,19 nach dem vorherigen Stand ebenfalls bei 4,19.