Advanced Micro Devices Aktie: Der ganz große Wurf!

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Advanced Micro Devices derzeit bei 110,94 USD verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 148,54 USD liegt und somit einen Abstand von +33,89 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 127,12 USD liegt. Dies entspricht einer Differenz von +16,85 Prozent und führt ebenfalls zu einem "Gut"-Signal für die Aktie von Advanced Micro Devices. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung basierend auf den beiden Zeiträumen.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen in sozialen Medien für Advanced Micro Devices abgegeben. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf einem positiven Niveau liegt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Zudem wurden auch exakt berechenbare Signale ausgewertet, wobei 3 "Gut"- und 2 "Schlecht"-Signale gefunden wurden. Insgesamt wird daher eine "Gut"-Empfehlung für Advanced Micro Devices gegeben.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie von Advanced Micro Devices im vergangenen Jahr eine Rendite von 113,95 Prozent erzielt, was 105,67 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich ("Halbleiter- und Halbleiterausrüstung") liegt die Aktie mit einer Rendite von 89,33 Prozent über dem Durchschnitt und wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Advanced Micro Devices liegt aktuell bei 47,89 Punkten für den 7-Tage-Zeitraum und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Für den 25-Tage-RSI wird die Aktie hingegen als überverkauft eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier von Advanced Micro Devices daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

