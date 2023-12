Advanced Micro Devices Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Advanced Micro Devices ist laut Diskussionen in Foren und sozialen Medien insgesamt eher negativ. In den letzten beiden Wochen wurden verschiedene Meinungen ausgewertet, um ein umfassendes Bild der Anlegerstimmung zu erhalten. In den letzten Tagen wurden weder positiven noch negativen Themen besonders stark diskutiert, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt. Allerdings wurden auch konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien analysiert, wobei sich 2 negative und 4 positive Signale zeigten. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Empfehlung bezüglich der Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 108,79 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 146,07 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Aktie 34,27 Prozent über dem GD200 und 22,41 Prozent über dem GD50 liegt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 30, was zu einer neutralen Bewertung führt. Beim Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis ergibt sich jedoch eine positive Bewertung, da die Aktie als überverkauft eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des RSI mit "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie von Advanced Micro Devices in den letzten 12 Monaten eine Performance von 119,61 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +95,49 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche. Auch im Vergleich zum Informationstechnologie-Sektor liegt die Aktie deutlich über dem Durchschnitt. Insgesamt führt die Überperformance in beiden Bereichen zu einer positiven Bewertung mit "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine überwiegend positive Einschätzung der Aktie von Advanced Micro Devices aufgrund der technischen Analyse und des Branchenvergleichs.

