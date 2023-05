Advanced Micro Devices: Aktie deutlich unterbewertet - Kursziel bei 94,86 EUR

Die Aktie von Advanced Micro Devices hat in den letzten Tagen eine beeindruckende Kursentwicklung hingelegt und am gestrigen Tag um +11,16% zugelegt. Auf Sicht der vergangenen fünf Handelstage beträgt das Plus sogar +13,73%. Trotz dieser positiven Entwicklung sind die Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist.

Das mittelfristige Kursziel von Advanced Micro Devices liegt laut Analysten bei 94,86 EUR. Wenn sich diese Einschätzung durchsetzt, eröffnet sich ein Potenzial von immerhin -15,46%. Von insgesamt 42 befragten Analysten sehen 22 einen starken Kauf als Empfehlung an. Weitere sieben Experten empfehlen ebenfalls den Kauf der Aktie. Die restlichen 13 Bankanalysten stuften die Papiere als “Halten” ein.

Trotz des optimistischen Ausblicks bleibt anzumerken: Es gibt auch kritische Stimmen und...