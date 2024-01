Advanced Micro Devices Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Die Advanced Micro Devices-Aktie wurde in einer technischen Analyse bewertet, die eine positive Abweichung von 25,75 Prozent des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergab. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergab eine Abweichung von +11,79 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führte. Insgesamt erhielt das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung wurde ebenfalls analysiert, wobei in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen von privaten Nutzern in sozialen Medien festgestellt wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Auf dieser Grundlage wurde die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft. Die Redaktion fand auch 4 exakt berechenbare Schlecht-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führte.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 113,95 Prozent, was 104,55 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 26,05 Prozent, wobei Advanced Micro Devices aktuell 87,9 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhielt die Aktie eine insgesamt "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Advanced Micro Devices als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 618,18 insgesamt 777 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Vor diesem Hintergrund erhielt die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

