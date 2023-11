Advanced Micro Devices Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Analysten bewerten Advanced Micro Devices (AMD) positiv und prognostizieren eine Kursentwicklung von 0,96 Prozent auf ein mittleres Kursziel von 102,65 USD. Insgesamt erhält das Unternehmen eine gute Bewertung von institutionellen Analysten.

Im Vergleich zur Informationstechnologie-Branche liegt die Rendite der AMD-Aktie im letzten Jahr um 51,85 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche liegt sie um 46,81 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "gut" bewertet.

Die Diskussionsintensität zur Aktie zeigt eine deutliche Abnahme, was zu einer "schlechten" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen ist positiv, was zu einer "guten" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "gute" Einstufung.

Die Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien haben in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ über AMD berichtet. In den letzten Tagen gab es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "schlechte" Einschätzung. Im Gegensatz dazu zeigen automatische Analysen der Kommunikation, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "neutralen" Bewertung führt.

Sollten Advanced Micro Devices Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Advanced Micro Devices jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Advanced Micro Devices-Analyse.

