Advanced Micro Devices Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 16 Mal das Rating "Gut", 3 Mal das Rating "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" für Advanced Micro Devices vergeben. Langfristig erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Auch für den letzten Monat gibt es qualifizierte Analysen, die zu 3 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen geführt haben, was insgesamt zu einer kurzfristigen Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 172,06 USD im Blick. Auf dieser Grundlage erwarten sie eine Entwicklung von -30,71 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 119,22 USD. Diese Entwicklung wird als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 618,18 und liegt damit um 772 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 70. Dies führt dazu, dass die Aktie aus heutiger Sicht als überbewertet angesehen wird und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent, was 2,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,19 Prozent für die Branche der Halbleiter- und Halbleiterausrüstung liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Advanced Micro Devices liegt bei 53,93, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet mit einem Wert von 33,05 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was insgesamt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

