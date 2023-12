Advanced Micro Devices Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Advanced Micro Devices liegt bei 31,8 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 27,22 und wird als "Gut" bewertet.

Anleger haben in den letzten zwei Wochen in sozialen Medien überwiegend negativ über Advanced Micro Devices gesprochen. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert. Letztendlich ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Die Redaktion hat zudem 4 positive und 3 negative Signale ausgewertet und empfiehlt daher insgesamt eine positive Bewertung.

Die Stimmung rund um die Aktien von Advanced Micro Devices wurde auch anhand von langfristigen Beiträgen im Internet untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung deuten auf eine insgesamt positive Bewertung hin.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Advanced Micro Devices im letzten Jahr eine Rendite von 119,61 Prozent erzielt, was 112,26 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Aktie um 94,4 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser guten Leistung wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

