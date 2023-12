Advanced Micro Devices Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Advanced Micro Devices liegt bei einem Wert von 939, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 67,42) im Bereich Halbleiter- und Halbleiterausrüstung eine Überbewertung um ca. 1294 Prozent bedeutet. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde eine starke Aktivität an Beiträgen festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die langfristige Stimmungslage als positiv bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Advanced Micro Devices liegt bei 37,06, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet hingegen auf eine positive Bewertung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine gute Bewertung auf dieser Basis.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen um 22,42 Prozent über dem Durchschnitt lag, was zu einer positiven charttechnischen Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einer Abweichung von 15,91 Prozent eine positive Entwicklung auf. Zusammenfassend erhält die Aktie von Advanced Micro Devices daher eine gute Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung für die Aktie von Advanced Micro Devices auf fundamentalen, sentimentalen, und technischen Grundlagen.

