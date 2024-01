Advanced Micro Devices Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Der Softfaktor Sentiment und Buzz spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung von Aktien und umfasst auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Im Falle von Advanced Micro Devices zeigt die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, eine normale Aktivität im Netz. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in letzter Zeit kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt wird Advanced Micro Devices daher als neutral eingestuft.

Im Vergleich zum Vorjahr erzielte die Aktie eine Rendite von 113,95 Prozent, was im Vergleich zu Unternehmen aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") einer Überperformance von 104,79 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite von Wertpapieren aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Aktie mit 88,06 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war an acht Tagen von positiven Themen geprägt und an drei Tagen dominierte negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Advanced Micro Devices diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmungslage wird die Aktie insgesamt mit "gut" bewertet. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "schlechten" Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "gute" Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt der Aktie positiv sind. Der aktuelle Schlusskurs liegt deutlich über dem längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, was zu einer "guten" Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weist einen positiven Trend auf und wird mit einem "guten" Rating versehen. Insgesamt wird Advanced Micro Devices daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "guten" Rating versehen.

