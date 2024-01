Advanced Micro Devices Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war für Anleger in den letzten Tagen größtenteils positiv. Insgesamt gab es an acht Tagen eine positive Diskussion, während an drei Tagen die negativen Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Advanced Micro Devices ausgetauscht. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Gut". Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen jedoch in den letzten zwei Wochen überwiegend Verkaufssignale. Es wurden 4 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 2 "Gut"-Signalen ermittelt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weiterer weicher Faktor bei der Beurteilung einer Aktie. Bei Advanced Micro Devices zeigte sich in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Advanced Micro Devices daher eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der weichen Faktoren.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Advanced Micro Devices im vergangenen Jahr eine Rendite von 113,95 Prozent erzielt, was 104,79 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 25,88 Prozent, und Advanced Micro Devices liegt aktuell 88,06 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Advanced Micro Devices-Aktie beträgt 60, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit 39,01 ebenfalls im neutralen Bereich. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Advanced Micro Devices daher ein "Neutral"-Rating.

