Advanced Micro Devices Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aktie von Advanced Micro Devices wird derzeit von Analysten als nicht angemessen bewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf 11,91% unter dem aktuellen Kursniveau geschätzt.

Kursentwicklung von Advanced Micro Devices

Am 12.01.2024 verzeichnete Advanced Micro Devices einen Kursrückgang von 0,99%. Das Kursziel des Unternehmens wird auf 117,92 EUR festgelegt, während das Guru-Rating unverändert bei 4,28 bleibt.

Analyse der Kursentwicklung

Gestern verzeichnete Advanced Micro Devices einen Rückgang um 0,99% an den Finanzmärkten. In den vergangenen fünf Handelstagen, also einer vollständigen Handelswoche, belief sich der Gesamtzuwachs auf 0,26%. Dadurch scheint der Markt derzeit vergleichsweise neutral eingestellt zu sein.

Einschätzung der Analysten

Die aktuelle Stimmung der Analysten in den Bankhäusern ist eindeutig. Das Kursziel von Advanced Micro Devices liegt derzeit bei 117,92 EUR. Durchschnittlich sind die Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie mittelfristig dieses Kursniveau erreichen wird. Dies würde Anlegern eine potenzielle Rendite von -11,91% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung angesichts des neutralen Trends der jüngsten Kursentwicklung.

Einstufung durch Analysten

Zurzeit halten 27 Analysten die Aktie von Advanced Micro Devices für einen klaren Kauf. Sechs Analysten bewerten das Unternehmen als “Kauf”, sind dabei jedoch weniger euphorisch. Die Mehrheit der Experten (14) hat eine neutrale Position eingenommen und empfiehlt die Aktie zu “halten”. Insgesamt betrachtet sind demnach 70,21% der Analysten mindestens noch optimistisch eingestellt.

Fazit

Zusätzlich zur positiven Einschätzung der Analysten wird die aktuelle Situation durch den bewährten Trend-Indikator “Guru-Rating” unterstützt, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” stand.

