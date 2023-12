Advanced Micro Devices Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Die Aktie von Advanced Micro Devices wird von Analysten als derzeit unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf 118,45 EUR geschätzt, was einer Abweichung von -7,22% vom aktuellen Kurs entspricht.

Kursentwicklung von Advanced Micro Devices

Am 15.12.2023 verzeichnete Advanced Micro Devices einen Kursanstieg von +0,83%. In den letzten fünf Handelstagen stieg der Kurs um insgesamt +3,53%, was auf eine relativ optimistische Marktstimmung hindeutet.

Einschätzungen der Bankanalysten

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten bezüglich des mittelfristigen Kursziels liegt bei 118,45 EUR. Dies würde Anlegern eine Rendite von -7,22% ermöglichen. Allerdings sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt.

Aktuell empfehlen 25 Analysten den Kauf der Aktie, während 8 Analysten sie als “Kauf” einstufen, aber nicht euphorisch sind. 14 Experten sehen die Aktie neutral und empfehlen, sie zu halten. Insgesamt sind also immer noch etwa 70,21% der Analysten optimistisch.

Guru-Rating

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” zeigt ebenfalls eine positive Einschätzung, obwohl es zuvor niedriger lag.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Advanced Micro Devices trotz der positiven Kursentwicklung und der optimistischen Einschätzungen der Analysten noch nicht angemessen bewertet wird. Anleger sollten jedoch beachten, dass dies keine Anlageempfehlung darstellt, sondern lediglich eine Analyse der aktuellen Situation darstellt.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Advanced Micro Devices-Analyse von 18.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Advanced Micro Devices jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Advanced Micro Devices Aktie

Advanced Micro Devices: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...