Advanced Micro Devices Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Beim 7-Tage-RSI für Advanced Micro Devices beträgt der aktuelle Wert 66,54 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 36,5). Insgesamt wird die Aktie daher für diesen Punkt der Analyse als "neutral" bewertet.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei überwiegend neutrale bis negative Diskussionen stattfanden. Auf Basis statistischer Auswertungen gibt es einen Überhang von Verkaufssignalen in Bezug auf das Anleger-Sentiment, wodurch die Aktie insgesamt mit "schlecht" bewertet wird.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Advanced Micro Devices 2,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment macht. Dies führt zu einer "schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten 12-mal eine positive Einschätzung, 1-mal eine neutrale und 0-mal eine negative Bewertung für Advanced Micro Devices abgegeben, was langfristig zu einem "gut"-Rating führt. Die aktuelle Kursprognose der Analysten liegt bei -21,5 Prozent, was zu einer "schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten eine "neutral"-Stufe.

