Advanced Micro Devices Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Aktienkurs von Advanced Micro Devices hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 113,95 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 41,8 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Advanced Micro Devices eine Outperformance von +72,15 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite von 7,49 Prozent im letzten Jahr um 106,46 Prozent über dem Durchschnitt liegen. Aufgrund dieser Überperformance erhält Advanced Micro Devices in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Advanced Micro Devices im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstung keine Dividendenrendite aus, was 2,19 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 2,19 % bedeutet. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zur Bewertung "Schlecht".

In den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Advanced Micro Devices festgestellt werden, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Gleichzeitig wurde jedoch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Advanced Micro Devices in dieser Kategorie daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI von Advanced Micro Devices liegt bei 25,83, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 31 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung als "Gut".

