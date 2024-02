Advanced Micro Devices Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Die Stimmung unter den Investoren in Bezug auf die Aktie von Advanced Micro Devices hat sich verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Im Gegensatz dazu wurden jedoch in den letzten Monaten weniger Diskussionen über das Unternehmen geführt, was zu einer negativen Einschätzung führt. In Bezug auf die Dividendenrendite erzielt das Unternehmen im Vergleich zur Branche einen geringeren Ertrag, was zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Die langfristige Meinung von Analysten ist insgesamt positiv, aber das Kursziel der Aktie deutet auf eine zukünftige negative Performance hin. Aus fundamentaler Sicht weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung von der Redaktion.

